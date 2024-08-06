حكام دوري روشن وحكمات دوري السيدات يواصلون إعدادهم في أبها

الرياض – هاني البشر

واصل حكام دوري روشن للمحترفين معسكرهم الداخلي المقام في مدينة أبها، الذي يستمر حتى 10 أغسطس الجاري استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ويضم المعسكر 27 حكم ساحة من دوري روشن للمحترفين بالإضافة إلى 3 حكمات ساحة من الدوري الممتاز للسيدات، و29 حكمًا مساعدًا بالإضافة لحكمة مساعدة من الدوري الممتاز للسيدات.

وبدأت الفترة الصباحية بمحاضرات نظرية عن تعديلات قانون كرة القدم، ومراجعة لأبرز لقطات الموسم الماضي، بالإضافة لمحاضرات فنية استعدادًا للموسم الجديد.

وفي الفترة المسائية تم إجراء فحص اللياقة البدنية للحكام تحت إشراف المدرب السنغالي ماديمبا، فيما أجرى الحكام تطبيقات على تقنية الـ VAR بالإضافة لحالات تحكيمية عملية.