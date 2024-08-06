بوابة الدرعية” تطلق مبادرة توثيق تاريخ نادي الدرعية

الرياض – هاني البشر

أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية مبادرة توثيق تاريخ نادي الدرعية، ضمن برنامج التاريخ الشفوي الذي تجرى من خلاله مقابلات مع المسؤولين واللاعبين والرؤساء السابقين للنادي؛ بهدف توثيق القصص والروايات الشفهية المتعلقة بنادي الدرعية، وحفظ تاريخه، وإثرائه بالمعلومات المتداولة في مجتمع النادي والتي قد لا تكون متوافرة أو مدوّنة في الكتب والمصادر، وهو ما يمكّن الباحثين والمهتمين من الاطلاع على المقابلات المسجلة والاستفادة منها في مختلف المجالات.

وأتمّت الهيئة أكثر من 20 مقابلة مع رؤساء ومدربين ولاعبين سابقين بنادي الدرعية، شملت حديثهم عن قصة التأسيس الأول للنادي، والجهود المبذولة، والدعم الكبير الذي تلقاه النادي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إبَّان توليه إمارة الرياض.

وشملت عملية التوثيق سيرة أهم الرؤساء والمدربين الذين تعاقبوا على النادي، إضافةً إلى أبرز الإنجازات التي حققها نادي الدرعية منذ تأسيسه، ومراحل تطور هيكله الإداري والفني وأعضاء فريقه على مدى العصور.

ويأتي إطلاق المبادرة الخاصة بنادي الدرعية ضمن عددٍ من المسارات التي تندرج ضمن مشروع التاريخ الشفوي الذي انطلق منذ العام 2020م، ويضم عددًا من البرامج؛ مثل: برنامج التاريخ الشفوي لتوثيق الدرعية، والتاريخ الشفوي للمرأة في الدرعية، والتاريخ الشفوي للعرضة السعودية، والتاريخ الشفوي للأحياء التاريخية بالدرعية، والتاريخ الشفوي لمنسوبي هيئة تطوير بوابة الدرعية، وذلك بهدف توثيق التاريخ وحفظه، والإسهام في نشر الوعي، ودعم الباحثين وتعزيز الجوانب البحثية، وإبراز موروث الدرعية الحضاري والثقافي لدى مختلف فئات المجتمع.