الرئيسية
/
/
/
/
/
القادسية يضم الأرجنتيني ايزيكيل فرنانديز
الرياضة

القادسية يضم الأرجنتيني ايزيكيل فرنانديز

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1446 هـ       6 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تعاقد نادي القادسية مع الأرجنتيني ايزيكيل فرنانديز، صاحب الـ 22 عامًا، وذلك من أجل تدعيم دفاع الوسط للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ويمتد عقده إلى 5 سنوات.

ويلعب فرنانديز حاليًا مع المنتخب الأرجنتيني الأولمبي تحت 23 عامًا، الذي خاض منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024 في العاصمة الفرنسية باريس، وأحرز اللاعب هدفًا في فوز الأرجنتين على منتخب العراق 3-1، بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام المغرب بنتيجة 2-1.

يعد فرنانديز من اللاعبين ذوي القوة الكبيرة في وسط الملعب، وبلقبه كثيرون بـ”دينامو الوسط”؛ بسبب جهده البدني الكبير، فخلال مسيرته مع العملاق الأرجنتيني بوكا جوينورز، خاض اللاعب 69 مباراة عبر كل المسابقات، وهز الشباك مرتين، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

يُذكر أن القادسية استطاع التعاقد هذا الصيف مع 5 لاعبين أجانب، بدايةً من متوسط الميدان الأوروغواياني ناهيتان نانديز، ثم الحارس البلجيكي الدولي كوين كاستيلس، والجناح المكسيكي جوليان كينونيس، والمدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، وأخيرًا الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

وتأتي هذه التعاقدات لتدعيم صفوف الفريق الأول ولتحقيق سلسلة من النجاحات في دوري روشن السعودي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *