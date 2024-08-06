القادسية يضم الأرجنتيني ايزيكيل فرنانديز

البلاد- جدة

تعاقد نادي القادسية مع الأرجنتيني ايزيكيل فرنانديز، صاحب الـ 22 عامًا، وذلك من أجل تدعيم دفاع الوسط للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ويمتد عقده إلى 5 سنوات.

ويلعب فرنانديز حاليًا مع المنتخب الأرجنتيني الأولمبي تحت 23 عامًا، الذي خاض منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024 في العاصمة الفرنسية باريس، وأحرز اللاعب هدفًا في فوز الأرجنتين على منتخب العراق 3-1، بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام المغرب بنتيجة 2-1.

يعد فرنانديز من اللاعبين ذوي القوة الكبيرة في وسط الملعب، وبلقبه كثيرون بـ”دينامو الوسط”؛ بسبب جهده البدني الكبير، فخلال مسيرته مع العملاق الأرجنتيني بوكا جوينورز، خاض اللاعب 69 مباراة عبر كل المسابقات، وهز الشباك مرتين، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

يُذكر أن القادسية استطاع التعاقد هذا الصيف مع 5 لاعبين أجانب، بدايةً من متوسط الميدان الأوروغواياني ناهيتان نانديز، ثم الحارس البلجيكي الدولي كوين كاستيلس، والجناح المكسيكي جوليان كينونيس، والمدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، وأخيرًا الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

وتأتي هذه التعاقدات لتدعيم صفوف الفريق الأول ولتحقيق سلسلة من النجاحات في دوري روشن السعودي.