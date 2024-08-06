الصربي رايكوفيتش: أتطلع لتقديم مستوى يليق بالاتحاد

البلاد- جدة أكد الصربي بريدراج رايكوفيتش حارس مرمى فريق الاتحاد تزامناً مع انضمامه للصفوف الفريق السعودي قادماً من ريال مايوركا الإسباني، جاهزيته لتمثيل الفريق والدفاع عن مرماه بالتعاون مع جميع زملائه وتقديم ما يرضي جماهيره.

وأعرب عن سعادته بالانضمام إلى فريق نادي الاتحاد وأن يكون جزءاً من مشروعه الطموح لبناء فريق قوي يعكس تاريخ النادي وشعبيته الجماهيرية الكبيرة. في الوقت أعرب الرئيس التنفيذي للنادي دومينجوس اوليفيرا عن تمنياته للاعب ولزملائه في الفريق التوفيق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد لتقديم المستويات والنتائج التي تحقق أهداف النادي وتسعد جماهيره. وانضم رايكوفيتش لصفوف نادي الاتحاد لتعويض رحيل البرازيلي مارسيلو جروهي في الوقت الذي لم يحالف التوفيق الحارس عبدالله المعيوف في تقديم المستوى المطلوب منه خلال منافسات الموسم الماضي. وينتظر أن يبدأ رايكوفيتش (28 عاما) مهمته مع فريق الاتحاد خلال المواجهة الودية التي ستجمعه بإنتر ميلان الإيطالي غداً الأربعاء ضمن المرحلة الثانية من المعسكر الإعدادي الذي يقيمه الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد. وشارك الحارس الجديد للاتحاد، في تدريبات الفريق مساء الاثنين، في معسكر فريقه الخارجي بإسبانيا، بعد ساعات من إعلان التعاقد معه رسمياً. وخطف رايكوفيتش الأنظار خلال كأس أمم أوروبا “يورو 2024” هذا الصيف برفقة منتخب بلاده صربيا رغم الخروج من دور المجموعات، إذ شارك في مباريات منتخب بلاده الثلاث في بطولة أوروبا، واستقبل هدفا من إنجلترا وهدفا من سلوفينيا، وحافظ على نظافة شباكه أمام الدنمارك. وبات الحارس الصربي ثالث صفقات الاتحاد الأجنبية هذا الصيف بعد الجزائري حسام عوار والفرنسي موسى ديابي.