الراجحي والدهامي يودعان قفز الحواجز بأولمبياد باريس

البلاد- جدة ودع الفارسان السعوديان رمزي الدهامي وعبد الرحمن الراجحي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من الدور النهائي لقفز الحواجز “فردي مختلط”، الذي أقيمت منافساته اليوم الثلاثاء في قصر ميدان فيرساي.

وارتكب رمزي الدهامي 4 أخطاء في جولته بزمن قدره 83:72 ث، مقابل 6 لعبدالرحمن الراجحي في زمن 85:68 ث، ليغادر الثنائي المنافسات. وكان المنتخب السعودي للفروسية وقفز الحواجز قد ودع الدور التأهيلي الخميس الماضي. وباتت آمال الجماهير السعودية مُعلقة ببطلة التايكوندو دنيا أبوطالب والتي ستخوض غدًا الأربعاء منافسات وزن 49 كجم، بعدما غادر 9 لاعبين سعوديين المنافسات الأولمبية.