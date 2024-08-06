الرياضة

أولمبياد باريس| مصر تتعثر أمام فرنسا وتواجه المغرب على البرونزية

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1446 هـ       6 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

خسر المنتخب المصري أمام نظيره الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جروباما ستايديوم، في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهي بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ المتتخبان للأشواط الإضافية، قبل أن تسجل فرنسا هدفين لتقضي على آمال الفراعنة.

وشهد الشوط الأول الإضافي بطاقة حمراء لعمر فايد لاعب منتخب مصر في الدقيقة 92.

بتلك النتيجة، تأهل منتخب فرنسا للمباراة النهائية لملاقاة منتخب إسبانيا على الميدالية الذهبية، على أن يواجه منتخب مصر نظيره المغربي على الميدالية البرونزية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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