أولمبياد باريس| مصر تتعثر أمام فرنسا وتواجه المغرب على البرونزية

محمود العوضي- جدة
خسر المنتخب المصري أمام نظيره الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جروباما ستايديوم، في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.
وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهي بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ المتتخبان للأشواط الإضافية، قبل أن تسجل فرنسا هدفين لتقضي على آمال الفراعنة.
وشهد الشوط الأول الإضافي بطاقة حمراء لعمر فايد لاعب منتخب مصر في الدقيقة 92.
بتلك النتيجة، تأهل منتخب فرنسا للمباراة النهائية لملاقاة منتخب إسبانيا على الميدالية الذهبية، على أن يواجه منتخب مصر نظيره المغربي على الميدالية البرونزية.
🇪🇬 محمود صابر يحرز هدف التقدم للفراعنة #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #فرنسا_مصر #Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/KP5J2cZ034
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2024
🇫🇷 ماتيتا يسجل هدف التعادل للمنتخب الفرنسي#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #فرنسا_مصر#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/AeFzyay6BX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2024
🇫🇷 المنتخب الفرنسي يستغل النقص العددي ويسجل الهدف الثاني #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #فرنسا_مصر#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/OfLpJNBnmE
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2024
🇫🇷 مايكل أوليز يضيف الهدف الثالث في الشباك المصرية #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #فرنسا_مصر#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/XV8W67xvQM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2024