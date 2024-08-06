أولمبياد باريس| مصر تتعثر أمام فرنسا وتواجه المغرب على البرونزية

سجل هدف منتخب مصر محمود صابر في الدقيقة 62 قبل أن يتعادل جان فيليب ماتيتا لفرنسا في الدقيقة 83 وأضاف ماتيتا الهدف الثاني له ولفرنسا في الدقيقة 99 في حين سجل مايكل اوليز هدف فرنسا الثالث في الدقيقة 109.