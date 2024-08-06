أرامكو تعلن نتائج الربع الثاني والنصف الأول من عام 2024

الدمام : البلاد

أعلنت أرامكو السعودية اليوم نتائج الربع الثاني والنصف الأول للعام الجاري 2024، والذي حققت خلاله الشركة أداءَ قوياً وتقدماً إيجابياً في إستراتيجيتها للنمو على المدى البعيد.

وأوضحت أرامكو السعودية أن صافي الدخل بلغ 109.0 مليارات ريال في الربع الثاني، و211.3 مليار ريال في النصف الأول، كما بلغت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: 116.6 مليار ريال في الربع الثاني، و 242.6 مليار ريال في النصف الأول، في حين وصلت التدفقات النقدية الحرة 71.1 مليار ريال في الربع الثاني و 156.4 مليار ريال في النصف الأول، مشيرة إلى أن نسبة 0.5% كما في 30 يونيو 2024 مقارنة مع 6.3% في 31 ديسمبر 2023.

وبينت أن توزيعات أرباح أساسية للربع الثاني من عام 2024 بقيمة 76.1 مليار ريال ، وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 40.4 مليار ريال والتي سيتم دفعها في الربع الثالث، متوقعةً الإعلان عن توزيعات أرباح رائدة في مجالها بإجمالي يبلغ 465.9 مليار في عام 2024.

وأفادت أرامكو السعودية أن الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية، وطرح سندات بقيمة 22.5 مليار ريال حظي بطلبٍ قويٍ من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، مؤكدة مضي الشركة قدمًا في التوسع الإستراتيجي في مجال الغاز من خلال الإعلان عن ترسية عقود، تزيد قيمتها عن 93.8 مليار ريال، وتستهدف زيادة إنتاج غاز البيع بأكثر من 60% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2021.

كما وافقت الشركة على استحواذ 10% من أسهم شركة هورس باورترين المحدودة، وهي شركة عالمية متخصصة في حلول نقل الحركة والتي أنشأتها مجموعة رينو و”جيلي”، حيث حققت الشركة توسعًا عالميًا في مجال البيع بالتجزئة من خلال الاستحواذ الناجح على حصة ملكية نسبتها 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة، إضافة إلى التوقيع على اتفاقية مع شركة باسكال لاستخدام أول حاسوب كمي في المملكة.

وذكر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر أن أرامكو السعودية واصلت تحقيق أداء مالي قوي مع أرباح وتدفقات نقدية قوية خلال النصف الأول من العام، ما انعكس بدوره على تقديم توزيعات أرباح أساسية مستدامة ومتزايدة، بالإضافة إلى توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء، والتي تتنامى مع زيادة عدد مساهمينا.

وقال”واصلنا أيضًا إيجاد وتحقيق النمو والقيمة، ويدل على ذلك الإقبال الإيجابي من المستثمرين الذي حظي به طرح الحكومة العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية، وإصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي”، مؤكداً أنّ سعي الشركة لإيجاد القيمة تدعمه العديد من العوامل بما في ذلك المزايا التنافسية طويلة الأجل، ومرونتنا الاستثنائية خلال الدورات المالية، وميزانيتنا العمومية القوية.

وأفاد المهندس الناصر أنه استنادًا إلى نقاط القوة هذه، حققت أرامكو السعودية خلال الربع الثاني تقدمًا كبيرًا في المجالات الإستراتيجية الرئيسة، بما في ذلك، تطوير إستراتيجيتنا في مجال الغاز، وتوسيع محفظتنا في مجال الطاقات الجديدة، فضلًا عن شراكتنا مع شركات تصنيع السيارات الرائدة في تقنيات المركبات منخفضة الانبعاثات، وتوسيع شبكتنا العالمية في مجال البيع بالتجزئة. وفي الوقت نفسه، نواصل استكشاف الفرص الجديدة لتعزيز محفظتنا وقدراتنا لتمكين مستقبل طاقة آمن وأكثر استدامة.