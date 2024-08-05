9 ملايين سائح خليجي إلى المملكة

البلاد – الرياض

أكدت وزارة السياحة أن عدد السياح الوافدين إلى المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي 2023م بلغ أكثر من 8.6 مليون سائح، فيما تجاوز إنفاقهم أكثر من 15 مليار ريال.

وأوضح التقرير السنوي للإحصائيات السياحية، أن مملكة البحرين احتلت المرتبة الأولى بين الدول، التي يفد منها السياح من منطقة مجلس التعاون الخليجي، ثم دولة الكويت ودولة الإمارات المتحدة، ودولة قطر، ثم سلطنة عُمان.

يذكر أن عدد السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج خلال العام 2023م، تجاوز 27 مليون سائح، تجاوز إنفاقهم 141 مليار ريال، كما تجاوز عدد السياح المحليين والوافدين 109 ملايين سائح.