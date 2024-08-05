الإقتصاد

9 ملايين سائح خليجي إلى المملكة

صحيفة البلادaccess_time30 / محرم / 1446 هـ       5 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أكدت وزارة السياحة أن عدد السياح الوافدين إلى المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي 2023م بلغ أكثر من 8.6 مليون سائح، فيما تجاوز إنفاقهم أكثر من 15 مليار ريال.

وأوضح التقرير السنوي للإحصائيات السياحية، أن مملكة البحرين احتلت المرتبة الأولى بين الدول، التي يفد منها السياح من منطقة مجلس التعاون الخليجي، ثم دولة الكويت ودولة الإمارات المتحدة، ودولة قطر، ثم سلطنة عُمان.

يذكر أن عدد السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج خلال العام 2023م، تجاوز 27 مليون سائح، تجاوز إنفاقهم 141 مليار ريال، كما تجاوز عدد السياح المحليين والوافدين 109 ملايين سائح.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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