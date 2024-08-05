 عبدالله كامل يحقق مراكز متقدمة في بطولة إيطاليا للكارتنغ

الرياض- البلاد

نجح بطل المملكة في الكارتنغ عبدالله أيمن كامل في تحقيق عدد من المراكز المتقدمة في بطولة إيطاليا IAME للكارتنغ، حيث تمكن من المنافسة ضمن العشرة الأولى بالسباقات التأهيلية في الجولة الخامسة من البطولة، والتي شارك فيها 54 متسابقا من عدة بلدان على حلبة SOUTH GARDA الشهيرة، حيث شارك عبدالله ضمن صفوف فريق توليني في فئة الناشئين، محققاً المركز السادس في الجولة الأولى والمركز الثامن في الجولة الثانية والمركز الثاني عشر في الجولة الثالثة.

وفي السباق النهائي للبطولة تأهل أسرع 36 متسابقا فقط، ليكون بينهم عبدالله أيمن كامل الذي أنهى السباق في المركز 18 على الترتيب العام للجولة الخامسة من بطولة إيطاليا.

وكان بطل الكارتنغ السعودي الناشئ عبدالله أيمن كامل قد تلقى دورة تدريبية في مركز FORMULA MEDICINE العالمي الشهير بإيطاليا، والمختص في تجهيز وتدريب الرياضيين من حيث اللياقة الجسدية والذهنية والتي تركز على حسن أداء المتسابق وجاهزيته للتعامل مع الضغوطات خلال السباقات الكبرى، حيث يتعامل المركز مع العديد من أبطال وسائقي فرق الفورمولا1، كما يساهم في تجهيز عدد كبير من ابطال المستقبل.

وفي ختام مشاركاته أكد عبدالله أيمن كامل حرصه على مواصلة التدريب والمشاركات في البطولات العالمية من أجل المحافظة على لقب بطل المملكة. وقال عبدالله: “امضيت أسبوعين شاقين في إيطاليا للتدريب والمشاركة في السباق والمنافسة مع أبرع اللاعبين، بما يجعلني أقوى وأكثر مهارة وتطورا، من أجل المحافظة على لقب بطولة المملكة، حيث أني المتصدر، وبقيت جولتان على بطولة IAME السعودية في جدة”.