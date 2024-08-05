طريقة عمل كيكة جوز الهند بالموز

الموز من الفواكه الغنية بالمغنيسيوم وهو مفيد للعضلات وحركة الأمعاء

المقادير اللازمة

2 ¼ كوب دقيق منخول

1 ملعقة صغيرة بيكينج صودا

1 ½ ملعقة صغيرة بيكينج بودر

⅛ ملعقة صغيرة ملح

170 جرام زبدة

¾ كوب سكر

¼ كوب سكر بني

3 بيضات

1 ½ كوب موز ناضج مهروس

½ كوب زبادي يوناني

4 ملاعق كبيرة من اللبن الرائب

1 كوب جوز هند مبشور

طريقة العمل

سخني الفرن على درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية)

ادهني قالب كيك بالزبدة والدقيق

ينخل الدقيق وصودا الخبز ومسحوق الخبز والملح في وعاء ويوضع جانبًا

في وعاء تخفق الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط خفيف ورقيق

يضاف البيض ونواصل الخلط

أضيفي الموز المهروس والزبادي واللبن الرائب واخلطي جيدًا

أضيفي المكونات الجافة وقلبي حتى تمتزج

ثم أضيفي جوز الهند وقلبي

ضعي الخليط في القالب

ضعيها في الفرن المسخن مسبقاً واخبزيها لمدة 50 إلى 60 دقيقة

أخرجي الكيكة من القالب وضعيها على رف التبريد

ثم تقدم