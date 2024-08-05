طريقة عمل كيكة المشمش بالزبادي اليوناني

كيكة المشمش هي كيك خفيف ولذيذ ومثالي لفصل الصيف

المقادير اللازمة

3 بيضات

1 1/8 كوب (250 جرام) سكر

1 3/4 كوب (275 جرام) دقيق متعدد الأغراض

2 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

1/3 كوب (100 جرام) زبدة طرية

1/3 كوب (100 جرام) من الزبادي اليوناني العادي

6 حبات مشمش حوالي (300 جرام) مغسولة ومقطعة إلى قطع

فانيليا

طريقة العمل

سخني الفرن على درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية)

ادهني قالب كيك بالزيت أو الزبدة

ضعي ورق خبز بالصينية

ضعي السكر والبيض في وعاء كبير واخفقيهم بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط خفيف

ننخل الدقيق مع البيكنج باودر ثم نضيفه إلى الخليط في الوعاء بالتدريج مع إضافة الزبدة الطرية ونستمر في التقليب حتى يمتزج الخليط تمامًا

يقلب معهم الزبادي والفانيليا

في محضرة الطعام قومي بطحن المشمش حتى يصبحا مهروس تقريبًا

أضيفي المشمش إلى خليط الكيك وحركي حتى تمتزج المكونات بشكل متساوي

ضعي الخليط في قالب الكيكة

يمكن وضع مشمش مقطع اعلاه

اخبزيها لمدة 50-60 دقيقة حسب الفرن

تخرج وتترك لتبرد

ثم تقدم