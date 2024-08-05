طريقة عمل كيكة التين بالبرتقال والسكر البني

كيك صيفي خفيف للشاي وبمذاق لا يقاوم

المقادير اللازمة

½ كوب سكر بني

1 قشر برتقالة

2 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز

2 بيضة

½ كوب زيت زيتون

1 كوب زبادي

3 قطرات من زيت البرتقال

5 حبات تين طازجة مقطعة لإضافتها إلى الخليط اختياري

طريقة العمل

سخني الفرن على درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية)

ادهني قالب 20 سم بالزبدة ورشيه بالدقيق

ضعي السكر وقشر البرتقال في الخلاط أو محضر الطعام واخلطي حتى يصبح قشر البرتقال ناعمًا

ضعي السكر البرتقالي في وعاء كبير وأضيفي إليه الدقيق والبيكنج باودر وصودا الخبز

في وعاء امزجي البيض والزيت والزبادي وزيت البرتقال واخفقي جيدًا.

اسكبي خليط الزبادي فوق المكونات الجافة في الوعاء

اخلطي خليط الزبادي مع المكونات الجافة حتى تمتزج جيدًا

يضاف التين دون الافراط في تقليب الخليط

صبي الخليط في القالب المجهز

يمكن وضع تين للوجه حسب رغبتك

ضعي الكيكة في الفرن لمدة تتراوح بين 50 إلى 55 دقيقة

تخرج وتقدم