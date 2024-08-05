طريقة عمل بيتزا البطاطس بالروزماري

البطاطس من المكونات التي يعشقها الكثيرين

المقادير اللازمة

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ماء دافئ للعجن

2 حبة بطاطس

روزماري

زيت زيتون

ملح وفلفل إسود

جبنة موزاريلا

طريقة العمل

يقلب الدقيق والسكر والملح والخميرة

يضاف لهم الماء ونعجن حتي نحصل علي عجينة لا تلتصق باليد

تغطي وتترك لتختمر

تقطع البطاطس شرائح شيبس رفيعة

تفرد عجينة البيتزا علي سطح مرشوش دقيق

ترش بزيت الزيتون

ثم تغطي بطبقة من الجبن الموزاريلا

ثم ترص شرائح البطاطس اعلي الجبن

ترش بالملح والفلفل والروزماري المفروم

تغطي بقليل من الجبنة

توضع بفرن مسخن مسبقاً حتي تمام النضج

تخرج وتقدم ساخنة بعد رش القليل من زيت الزيتون عليها

ومن الممكن دهن العجين ثوم مفروم بحسب الرغبة