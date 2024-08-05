سان جيرمان يسعى لضم” لابورت”

البلاد- جدة

كشفت تقارير إعلامية عن دخول أحد لاعبي نادي النصر دائرة اهتمام مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، لضمه للفريق الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد جوزيه ألفاريز هايا، الصحفي في برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن إنريكي يريد ضم لاعب النصر ، الإسباني إيمريك لابورت لصفوف باريس سان جيرمان.

وفي وقت سابق، أوضحت تقارير وجود اهتمام من ناديي ريال مدريد وأتليتكو مدريد بضم لاعب المنتخب الإسباني، لكن نادي النصر يتمسك بالحصول على مقابل مالي كبير نظير الاستغناء عن لابورت.