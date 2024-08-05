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سان جيرمان يسعى لضم” لابورت”
الرياضة

سان جيرمان يسعى لضم” لابورت”

صحيفة البلادaccess_time30 / محرم / 1446 هـ       5 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت تقارير إعلامية عن دخول أحد لاعبي نادي النصر دائرة اهتمام مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، لضمه للفريق الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد جوزيه ألفاريز هايا، الصحفي في برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن إنريكي يريد ضم لاعب النصر ، الإسباني إيمريك لابورت لصفوف باريس سان جيرمان.

وفي وقت سابق، أوضحت تقارير وجود اهتمام من ناديي ريال مدريد وأتليتكو مدريد بضم لاعب المنتخب الإسباني، لكن نادي النصر يتمسك بالحصول على مقابل مالي كبير نظير الاستغناء عن لابورت.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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