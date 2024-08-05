الرياضة رونالدو ينضم لتدريبات النصر في إسبانيا

البلاد- جدة انتظم قائد النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الاثنين، في تدريبات فريقه بمعسكر إسبانيا، استعدادا للموسم الجديد 2024-2025. وقالت صحيفة “ريكورد” البرتغالية إن رونالدو سيقود تشكيلة النصر في ودية ألميريا، المقرر لها الخميس المقبل في ختام معسكر الفريق بالبرتغال. وكان رونالدو قد حصل على فترة راحة سلبية إضافية بعد مشاركته مع منتخب البرتغال في يورو 2024. ويستهل النصر مشواره في الموسم الكروي الجديد بمواجهة التعاون في نصف نهائي السوبر السعودي بأبها في الرابع عشر من أغسطس المقبل.