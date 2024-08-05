رسميًا| الحارس الصربي رايكوفيتش يحمي عرين الاتحاد

الرياضةرسميًا| الحارس الصربي رايكوفيتش يحمي عرين الاتحاد صحيفة البلادaccess_time30 / محرم / 1446 هـ 5 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعلن نادي الاتحاد، اليوم الاثنين، تعاقده رسميًا مع الحارس الصربي الدولي “بريدراج رايكوفيتش” قادمًا من ريال مايوركا الإسباني. وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة الاتحاد توصلت لاتفاق مع اللاعب والنادي الإسباني للتعاقد معه بعقد يمتد لـ4 سنوات مقابل 11 مليون يورو. وخطف رايكوفيتش الأنظار خلال كأس أمم أوروبا “يورو 2024” هذا الصيف رفقة منتخب بلاده صربيا رغم الخروج من دور المجموعات. وشارك رايكوفيتش (28 عاما) في مباريات صربيا الثلاث في بطولة أوروبا، واستقبل هدفا من إنجلترا وهدفا من سلوفينيا، وحافظ على نظافة شباكه أمام الدنمارك. وبات الحارس الصربي ثالث صفقات الاتحاد الأجنبية هذا الصيف بعد الجزائري حسام عوار والفرنسي موسى ديابي.