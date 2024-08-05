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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تنظيم المُلتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024

صحيفة البلادaccess_time30 / محرم / 1446 هـ       5 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- تنظِّم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” المُلتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024″ وذلك خلال الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر المُقبل، في مدينة الرياض.

ويمثل الملتقى منصة عالمية للحوار في مجال المسؤولية الاجتماعية وأبعادها، وتعكس إقامته ريادة المملكة في هذا الجانب؛ كجزء من رؤية السعودية 2030، وهدف إستراتيجي لها في هذا الجانب الحيوي.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال المُلتقى؛ إلى تمكين صُنَّاع القرار في القطاع الخاص، وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، من الحوار ومناقشة التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، والإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، وتحفيز التميّز والتنافسية للمشاركين، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق للشراكات العالمية في هذا المجال.

ويُعد” المُلتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024″، أكبر تجمع لقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ لإبراز مسؤوليتهم الاجتماعية ومُنجزاتهم وتوجهاتهم لنمو الاقتصاد، ورفاهية المجتمع وحماية البيئة، حيث يتيح الملتقى فرصة الالتقاء بين جميع الأطراف ذات العلاقة، ومشاركة التجارب المتميزة وقصص النجاح عبر الجلسات الحوارية وورش العمل والمعرض المُصاحب، ونقل المعرفة وفق أفضل الممارسات الدولية؛ لتعزيز الأثر واستدامة الكوكب.

ويعكس تنظيم المُلتقى جهود المملكة في المسؤولية الاجتماعية، وتنامي دورها وتصاعد مكانتها الدولية؛ كأكبر وأسرع الاقتصادات العالمية نموًا، إضافة إلى مساهماتها في مواجهة التحديات العالمية، حيث حققت المرتبة الـ16 عالميًا في مؤشر “المسؤولية الاجتماعية” في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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