بمشاركة مميزة من جاليات آسيوية.. أمسيات «موسم جدة» تبرز التنوع الثقافي

جدة- ياسر خليل

استضاف موسم جدة 2024 في نادي الفروسية، مهرجان حفلات الجاليات الآسيوية، بمشاركة مميزة من الجاليات الباكستانية والإندونيسية، تضمن عروضًا فنية واستعراضية متنوعة؛ أبرزت التراث الثقافي والموروث الفني لهذه الدول، ما أسهم في خلق جوٍّ من التفاعل والفرح بين الجمهور.

وشهدت الأمسيات الثقافية تناغمًا رائعًا للألحان والرقصات الشعبية، التي قدمتها الفرق الفنية من باكستان وإندونيسيا، مبرزة ثراء التراث الثقافي لكل دولة، حيث تناوبت الفرق على المسرح، مقدمة عروضًا بأزياء تقليدية وأدوات موسيقية أصيلة، ما أضفى على الأجواء احتفالية مميزة، تفاعل معها الجمهور الذي استمتع بالفقرات المتنوعة للحفل.

وشملت فعاليات المهرجان ركنًا للأطفال؛ تضمن ألعابًا وأنشطة تفاعلية تعزز الجانب الترفيهي والتعليمي، بالإضافة إلى ركن لتقديم الأطعمة التقليدية للدول المشاركة، أتاحت للزوار فرصة تذوّق نكهات مختلفة من حول العالم.

ويهدف موسم جدة 2024 من خلال مهرجان حفلات الجاليات الآسيوية إلى تعزيز التبادل الثقافي والحوار بين الشعوب، وإبراز دور الثقافة في توحيد المجتمعات، كما يسعى إلى دعم السياحة في جدة، وتقديم وجهة سياحية ثقافية جاذبة للزوار من مختلف الجنسيات. وسيستمر الموسم في تقديم حفلات وأمسيات ثقافية متنوعة خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستشارك فرق فنية من دول آسيوية أخرى، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستكشاف الثقافي.

ويقدم مهرجان حفلات الجاليات الآسيوية تجربة ثقافية فريدة من نوعها؛ حيث جمع بين التراث الغني للدول الآسيوية وحماس الجمهور، ما يُسهم في تعزيز التنوع الثقافي ما بين الجاليات الآسيوية في المملكة.