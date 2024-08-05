الشباب يتعاقد مع الإيطالي بونافنتورا

جدة – البلاد

أعلن نادي الشباب رسميا تعاقده مع اللاعب الإيطالي جياكومو بونافنتورا قادما من نادي فيورنتينا الإيطالي.

يبلغ بونافنتورا من العمر 34 عاما، ويمكنه اللعب في الوسط أو على الجناح، ويمتاز بخبرته الطويلة حيث بدأ مسيرته مع نادي أتالانتا عام 2007، واستمر معه حتى عام 2014 مع موسمي إعارة إلى فريقي بيرغوكريما (2009) وبادوفا (2010)، وفي عام 2014 أتم انتقاله إلى نادي ميلان واستمر معه حتى عام 2020، قبل أن ينتقل إلى صفوف فيورنتينا الذي وصل معه إلى نهائي بطولة المؤتمر الأوروبي (كونفرنس ليغ) الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام أولمبياكوس اليوناني.

وحقق بونافنتورا بطولة الدوري الإيطالي للدرجة الثانية مع أتالانتا عام 2011، وكأس السوبر الإيطالي مع ميلان عام 2016، وخاض 18 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا سجل خلالها هدفا وحيدا.

وكان الشباب قد ضم أيضا المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من نادي الاتحاد، والمهاجم الواعد ماجد عبدالله، ويخوض الفريق معسكرا إعداديا في مدينة تينيريفي الإسبانية.