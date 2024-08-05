الألباني ماريو ميتاج على رادار الاتحاد

البلاد- جدة

كشفت تقارير عن وجود اهتمام من جانب إدارة نادي الاتحاد بالتعاقد مع الألباني ماريو ميتاج لاعب لوكوموتيف موسكو.

وأكدت صحيفة “Galanews” أن الاتحاد يُريد ضم صاحب الـ20 عامًا من أجل تدعيم صفوفه.

وتنص لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم على السماح لأندية روشن بضم ثنائي أجنبي من مواليد 2003 خلال الفترة الحالية، لذلك يسعى الاتحاد لاستغلال هذا البند.

وكان الاتحاد قد خسر مباراته الودية ضد نظيره ريال بيتيس، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، التي جرت بينهما مساء السبت، ضمن معسكر “العميد” في إسبانيا.

ويستهل الاتحاد مشواره بدوري روشن السعودي بمواجهة الخلود بلقاء الجولة الأولى في الثاني والعشرين من أغسطس الجاري.