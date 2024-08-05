أولمبياد باريس.. الراجحي والدهامي يتأهّلان لنهائي قفز الحواجز

البلاد- جدة
تأهّل فارسا المنتخب السعودي لقفز الحواجز رمزي الدهامي وعبدالرحمن الراجحي، اليوم الاثنين، إلى نهائي منافسة قفز الحواجز (فردي مختلط) ضمن أولمبياد باريس 2024 والتي ستُقام ابتداءً من الساعة 11 ص بتوقيت المملكة صباح الغد بمشاركة 30 فارسا.
وكان الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي قد تأهل إلى الجولة النهائية من منافسات الفردي بدون أي خطأ وبزمن 75.35 ثانية، أما رمزي الدهامي فقد وصل لنفس الدور بعدما احتل المركز 16 ضمن أولمبياد باريس 2024 .
وودّع الفارس خالد المبطي أولمبياد باريس 2024 بعد الإخفاق في عبور الشوط التأهيلي لفئة الفردي، بعدما ارتكب 8 أخطاء وبزمن 75.87 ثانية.