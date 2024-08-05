أولمبياد باريس| إسبانيا تعبر المغرب بثنائية وتتأهل لنهائي كرة القدم

محمود العوضي- جدة
للمرة الثانية على التوالي، نجح منتخب إِسبانيا في حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم بعد الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في مرسيليا، ضمن الدور نصف نهائي بأولمبياد باريس 2024.
افتتح سفيان رحيمي التسجيل لمنتخب المغرب في شباك إسبانيا، في الدقيقة 37 من ركلة جزاء. وأدرك فيرمان لوبيز لاعب منتخب إسبانيا الأولمبي هدف التعادل في الدقيقة 65. فيما أحرز خوانلو سانشيز هدف منتخب إسبانيا الثاني في شباك المغرب، في الدقيقة 85.
تعرض حكم مباراة المغرب وإسبانيا، الأوزبكي إلغيز تانتاشيف للإصابة في الدقيقة 13، بعدما تعرض لصدام مع لاعب منتخب إسبانيا، ليشتكى من إصابة عضلية. وغادر الملعب بعدها بسبب الإصابة، وشارك بدلًا منه الحكم الرابع السويدي جلين نيبورج لإدارة المباراة
🇲🇦🦁
سفيان رحيمي يهز الشباك الإسبانية من علامة الجزاء #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #المغرب_اسبانيا #Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/QxpMtMH5Be
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2024
🇲🇦 🆚 🇪🇸
لاعب برشلونة فيرمين لوبيز يدرك التعادل بعد هفوة دفاعية #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #المغرب_اسبانيا #Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/YCwqdzykRY
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2024
🇲🇦 🆚 🇪🇸
خوانلو يخترق دفاع المغرب وينتزع هدف التقدم #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #المغرب_اسبانيا #Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/HnOk9JYha3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2024