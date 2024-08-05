الرياضة

أولمبياد باريس| إسبانيا تعبر المغرب بثنائية وتتأهل لنهائي كرة القدم

صحيفة البلادaccess_time30 / محرم / 1446 هـ       5 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

للمرة الثانية على التوالي، نجح منتخب إِسبانيا في حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم  بعد الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 2-1،  في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في مرسيليا، ضمن الدور نصف نهائي بأولمبياد باريس 2024.

افتتح سفيان رحيمي التسجيل لمنتخب المغرب في شباك إسبانيا، في الدقيقة 37 من ركلة جزاء. وأدرك فيرمان لوبيز لاعب منتخب إسبانيا الأولمبي هدف التعادل في الدقيقة 65. فيما أحرز خوانلو سانشيز هدف منتخب إسبانيا الثاني في شباك المغرب، في الدقيقة 85.

تعرض حكم مباراة المغرب وإسبانيا، الأوزبكي إلغيز تانتاشيف للإصابة في الدقيقة 13، بعدما تعرض لصدام مع لاعب منتخب إسبانيا، ليشتكى من إصابة عضلية. وغادر الملعب بعدها بسبب الإصابة، وشارك بدلًا منه الحكم الرابع السويدي جلين نيبورج لإدارة المباراة

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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