أولمبياد باريس| إسبانيا تعبر المغرب بثنائية وتتأهل لنهائي كرة القدم

محمود العوضي- جدة

للمرة الثانية على التوالي، نجح منتخب إِسبانيا في حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم بعد الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في مرسيليا، ضمن الدور نصف نهائي بأولمبياد باريس 2024.

افتتح سفيان رحيمي التسجيل لمنتخب المغرب في شباك إسبانيا، في الدقيقة 37 من ركلة جزاء. وأدرك فيرمان لوبيز لاعب منتخب إسبانيا الأولمبي هدف التعادل في الدقيقة 65. فيما أحرز خوانلو سانشيز هدف منتخب إسبانيا الثاني في شباك المغرب، في الدقيقة 85.