60 يوماً تفصلنا عن الحدث الرياضي الوطني الأكبر في المملكة

الرياض – هاني البشر

بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية 2024، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق مع تبقي 60 يوماً فقط على الحدث الرياضي الوطني الأكبر في المملكة، والذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 3 حتى 17 أكتوبر القادم.

وبعد النجاح البارز الذي حققته الدورة في نسختيها الأولى والثانية، تعود أجواء الحماس والتشويق بشكل أكبر وأقوى، حيث كشفت اللجنة المنظمة للدورة عن ارتفاع عدد المسجلين عن العام الماضي بنسبة 30% في رياضات تجارب الأداء لدورة الألعاب السعودية الثالثة.

وبلغ عدد الألعاب المشاركة في هذه النسخة 53 رياضة ، حيث يشارك الرياضيون لنسخة هذا العام ٢٠٢4 في رياضات السهام – العاب القوى – الريشة الطائرة – البلوت – كرة السلة 3×3 – كرة السلة 5×5 – كرة الطائرة الشاطئية – كرة القدم الشاطئية – الجت سكي – البلياردو – البولينج – الملاكمة – سباق الهجن – الشطرنج – التسلق – الدراجات – الفروسية – الرياضات الالكترونية – المبارزة – كرة قدم الصالات – الجولف – الجمباز – كرة اليد – التجديف الساحلي – الجودو – الجوجيتسو- الكاراتيه- الكارتينج – الملاكمة التايلاندية – البادل – الملاحة الشراعية- الرماية – الاسكواش – السباحة – كرة الطاولة – التايكوندو- التنس – السباق الثلاثي – كرة الطائرة- رفع الأثقال – المصارعة – الروبوت والرياضات اللاسلكية – التزلج اللوحي – الرقبي – الكريكت – فنون القتال المختلطة، أما الرياضات البارالمبية فقد تم اعتماد كرة قدم خماسيات للصالات (الصم) – كرة الهدف – البوتشيا– ألعاب القوى البارالمبية – كرة الطاولة البارالمبية – رفع الأثقال البارالمبية – كرة السلة (كراسي).

وتستهدف دورة الألعاب السعودية أن تتكامل المساعي الوطنية لإبراز الموهوبين وصناعة أبطال رياضيين جدد في مختلف الألعاب الرياضية، والمساهمة في تعزيز الكوادر الوطنية في مختلف المجالات والنهوض بالبنية التحتية، لخلق إرث يساهم في ضمان استدامة قطاع الرياضة والشباب في المملكة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية والمنظومة الرياضية الكبرى.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية تستعد للإعلان عن انطلاقة جولة شعلة النسخة الثالثة خلال الأيام القادمة.