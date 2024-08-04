وزارة الرياضة تعلن بدء طرح 6 أندية رياضية للتخصيص

الرياض – هاني البشر

أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، اليوم الأحد 4 أغسطس 2024م، البدء في طرح ستة أندية رياضية للتخصيص من مختلف الدرجات للمستثمرين المحليين والدوليين، وهي: (الزلفي، والنهضة، والأخدود، والأنصار، والعروبة، والخلود)، وذلك وفقًا لما أعلنته الوزارة يوم الأربعاء 3 يوليو 2024م، المتضمن البدء في المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بناءً على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص (14) ناديًا رياضيًا.

يأتي ذلك استكمالًا لتنفيذ مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أطلقه سمو ولي العهد -حفظه الله- تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ومنح الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي، بما يحقق الفائدة المرجوة للمنتخبات الوطنية والأندية والممارسين للرياضة كافة.

وتمر عملية تخصيص الأندية الستة بعددٍ من المراحل إلى حين استكمال إغلاقها التجاري ونقل ملكيتها، حيث تنطلق باستقبال الرغبات وطلب التأهيل من المستثمرين عبر بوابة “المستثمرين” في موقع المركز الوطني للتخصيص، وتنتهي بتاريخ 19 سبتمبر 2024م، عند الساعة 4 مساءً (بتوقيت السعودية)، يعقبها استكمال مراجعة الطلبات، ثم انطلاق مرحلة تقديم العروض المالية والفنية من قبل الجهات التي تمت الموافقة عليها ومراجعتها وتقييمها، لتبدأ بعد ذلك عملية التفاوض الرسمية، واختيار أفضل العروض المقدمة، ثم الإعلان عن الجهات الاستثمارية المستحوذة على ملكية الأندية الستة.

ويمنح هذا الإعلان فرصًا متميزة للجهات الراغبة في الاستثمار بالقطاع الرياضي، بما يتناغم مع النقلة النوعية التي يعيشها بدعم كريم لا محدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، ووفق مستهدفات شاملة حملتها رؤية السعودية 2030، بما يعزز من أوجه الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، نحو النهوض برياضة المملكة، والإسهام في بناء اقتصاد قوي ومستدام للوطن.