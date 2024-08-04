نائب أمير مكة يؤكد حرص القيادة الرشيدة على التنمية المستدامة

البلاد – جدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد البتال، ووكلاء إمارات المناطق المشاركين في الملتقى الـ (4) لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، الذي استضافته إمارة منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من ( 25 – 26 ) من شهر محرم 1446هـ بمحافظة جدة.

وذكرت “واس” أن سموه نقل لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على مشاركتهم في الملتقى الذي يؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز أهدافه المرتكزة على تبادل الخبرات والتجارب التنموية بين إمارات المناطق والجهات المعنية بما يسهم في دفع عجلة التطوير الشامل في مختلف المجالات.

وكان معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، قد رأس في وقت سابق -الخميس- الاجتماع الـ (55) لوكلاء إمارات المناطق، وذلك بالتزامن مع الملتقى الـ (4) لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، الذي استضافته إمارة منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 25 – 26 من شهر المحرم 1446 هـ بمحافظة جدة.

ونقل معاليه للمجتمعين تحيّات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، واستعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع السنوي لأصحاب السمو أمراء المناطق الـ (32) الذي سينعقد برئاسة سمو وزير الداخلية.