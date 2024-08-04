مطوّرو الألعاب في “كأس العالم للرياضات الإلكترونية”.. بوابة الشباب إلى العالمية

الرياض- هاني البشر

تمثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية نقطة تميّز للتنافس بين عشاق الرياضات الإلكترونية، سواءً لاعبين أو مطورين، في حدث هو الأكبر في تاريخ هذه الرياضة، بمجموع جوائز يصل إلى 60 مليون دولار.

وفي إطار سعي المملكة لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية وتعزيز الابتكار والإبداع فيها، يأتي مطوري الألعاب نافذةً للشغوفين بهذا المجال لبدء رحلتهم في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، في صناعة تعد إحدى الصناعات الإستراتيجية الواعدة والقادرة على تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية، حيث يعمل المطورون على تصميم الألعاب وتطويرها لتناسب المنافسات الاحترافية، مع التركيز على عناصر مثل التوازن، والتنوع، والإثارة، وإجراء تحديثات دورية للألعاب لضمان استمراريتها وجاذبيتها، وتلبية احتياجات اللاعبين المحترفين.

ويلبّي كأس العالم للرياضات الإلكترونية أهداف الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي اطلقها عام 2022 سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، لتطوير القطاع وتوفير فرص وظيفية جاذبة، وإيجاد فرص للشغوفين بهذه الألعاب وتمكينهم ودعمهم في مجال شغفهم، ومنحهم فرصة لقاء صنّاع الألعاب عالميًا، وتبادل الخبرات والمهارات، مما يعزز من مكانة المملكة أيضًا كمركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية.



كما يتوقع أن يتطوّر قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة،ويصبح مركزًا عالميًا للابتكار والتطوير؛ حيث يتنافس في كأس العالم للرياضات الإلكترونية أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 500 نادٍ للرياضات الإلكترونية في 22 بطولة لأشهر الألعاب ذات الشعبية الكبيرة في مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ومن ضمن هؤلاء المحترفين مجموعة من اللاعبين السعوديين الذين نجحوا في حجز مقاعدهم للمشاركة في هذا الحدث التاريخي وتمثيل المملكة أمام جمهور محلي وإقليمي وعالمي واسع.

يذكر أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية تتضمن منافسات والعديد من الفعاليات والأنشطة والعروض التفاعلية التي تناسب جميع الأعمار، وتقدم مزيجًا بين الجوانب الرياضية والترفيهية والتعليمية والثقافية والإبداعية.