الرياضة كانتي يطالب وكيله بالعودة إلى أوروبا

البلاد-جدة فجرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص رغبة الفرنسي نغولو كانتي في الرحيل عن الاتحاد. وعلى الرغم من رفض الاتحاد رحيل كانتي، وتصريحات اللاعب التي شدد خلالها على سعادته بالتواجد في الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن الصحيفة الإسبانية أكدت على رغبة اللاعب بمغادرة “العميد”. وقالت: “بعد تلقي كانتي عرضًا من برشلونة الإسباني، طلب اللاعب من وكيله بإعادته مرة أخرى إلى الدوريات الأوروبية”. وأضافت أن كانتي لم يتأقلم بعد مع طريقة اللعب في الدوري السعودي. وكان كانتي قد عاد لصفوف منتخب فرنسا الأول عبر بوابة الاتحاد بعد التألق بقميص الفريق في أول مواسمه بدوري روشن السعودي.