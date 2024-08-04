بطولات أونر أوف كينغز، ورينبو 6 سيج، وأبيكس ليجيندز تختتم الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر

اقتربت لحظة الحسم في بطولات الأسبوع الخامس ضمن الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًا، كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي تحتضنه المملكة في نسخته الأولى وتقام منافساته في SEF أرينا ببوليفارد رياض سيتي في الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس، بمشاركة نخبة اللاعبين والفرق من مختلف أنحاء العالم.

واستمرت منافسات مرحلة الإقصاء والنهائيات في بطولات 3 ألعاب شهيرة هي؛ Honor of Kings و Rainbow Six Siege و Apex Legends، واتضحت معالم مواجهات الأدوار نصف النهائية والنهائية والتي ستقام اليوم الأحد في Qiddiya أرينا، و stc أرينا، و Amazon أرينا، وسيتم بنهايتها تتويج 3 فرق بالألقاب وتوزيع الجوائز المالية البالغ مجموعها أكثر من 7 ملايين دولار.

وستشهد بطولة أونر أوف كينغر مواجهات قوية في الدور نصف النهائي الذي سينطلق في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت المملكة في Amazon أرينا، حيث سيواجه فريق LGD Gaming MY فريق Keyd Stars، وفي الجانب الآخر يواجه فريق KPL Dream Team خصمه AG Global. وسيحصل الفائز بالنهائي الكبير على درع البطولة و 1000 نقطة تضاف على رصيده في جدول الترتيب العام لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى مليون دولار جائزة المركز الأول من مجموع جوائز البطولة البالغ 3 ملايين دولار.

وسيتنافس على مسرح stc أرينا 20 فريقًا في اليوم الأخير لبطولة Apex Legends، عبر 8 جولات وبنظام تجميع النقاط، وسيتم تتويج الفريق الذي يحصل على 60 نقطة ويتمكن بعد ذلك من إنهاء أي جولة في موقع الصدارة. وستكون فرص انتزاع المملكة للقب ممكنة من خلال تواجد 3 فرق سعودية في النهائيات هي: Team Falcons و Twisted Minds و Dragons Esports. وسيحصل الفريق الفائز على 600,000 دولار من مجموع الجوائز المخصص للبطولة والبالغ مليوني دولار.

وبعد 5 أيام من المنافسات الحماسية بين 16 من أفضل فرق العالم في لعبة Rainbow Six Siege، تُقام يوم غد المواجهة النهائية والتي ستلعب بنظام الأفضل من 5 مواجهات، حيث سيحصل الفائز على مبلغ 750,000 دولار والذي يُعد أكبر حصة من مجموع جوائز البطولة البالغ مليوني دولار، وسيحصل الوصيف على مبلغ 350,000 دولار.