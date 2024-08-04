انطلاق أسبوع التجارة الإلكترونية

البلاد – الرياض

تطلق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، فعاليات أسبوع التجارة الإلكترونية، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، وذلك ضمن سلسلة أسابيع الأعمال، في مراكز دعم المنشآت بالرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

ويهدف الأسبوع إلى تعريف روّاد الأعمال بأهمية التجارة الإلكترونية وأثرها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين روّاد الأعمال والخبراء والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. وتضم الفعاليات لقاءات رياديّة وجلسات حوارية لمناقشة الفرص المتاحة، وطاولات عرض للجهات الحكومية والخاصة لتقديم خدماتهم ومبادراتهم، بالإضافة إلى جلسات استشارية وإرشادية مقدمة لرواد ورائدات الأعمال.