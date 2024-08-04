الإقتصاد

انطلاق أسبوع التجارة الإلكترونية

صحيفة البلادaccess_time29 / محرم / 1446 هـ       4 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

تطلق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، فعاليات أسبوع التجارة الإلكترونية، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، وذلك ضمن سلسلة أسابيع الأعمال، في مراكز دعم المنشآت بالرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

ويهدف الأسبوع إلى تعريف روّاد الأعمال بأهمية التجارة الإلكترونية وأثرها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين روّاد الأعمال والخبراء والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. وتضم الفعاليات لقاءات رياديّة وجلسات حوارية لمناقشة الفرص المتاحة، وطاولات عرض للجهات الحكومية والخاصة لتقديم خدماتهم ومبادراتهم، بالإضافة إلى جلسات استشارية وإرشادية مقدمة لرواد ورائدات الأعمال.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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