الرياضة الهلال يفاوض مهاجم أستون فيلا

البلاد- جدة دخل نادي الهلال في مفاوضات مع نظيره أستون فيلا الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات المهاجم الكولومبي جون دوران، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال الصحفي الموثوق “فابريزو رومانو” عبر حسابه بمنصة “إكس”: إن الهلال يرغب في الحصول على خدمات دوران مهاجم أستون فيلا خلال “الميركاتو” الجاري. وسجل صاحب الـ 20 عامًا 8 أهداف بقميص أستون فيلا في الموسم الماضي. ويتطلع الهلال لتدعيم خط هجومه قبل انطلاق مشواره في دوري روشن بالموسم الجديد 2024-2025. ويواصل الهلال استعداداته لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بمدينة أبها.