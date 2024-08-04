الرياضة

الاتحاد يسعى لضم جناح ريال بيتيس

صحيفة البلادaccess_time29 / محرم / 1446 هـ       4 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

ذكرت تقارير صحفية عالمية اليوم الأحد أن نادي الاتحاد لديه رغبة في الحصول على خدمات أحد النجوم الشابة في صفوف ريال بيتيس، بالصيفية الجارية.

ووفقًا للصحفي الموثوق به “بيبي إلياس”، فالاتحاد دخل في مفاوضات للتعاقد مع أساني دياو، الجناح الأيسر لفريق ريال بيتيس.

ويبلغ دياو صاحب الأصول الإسبانية من العمر 18 عامًا، وساهم اللاعب في 12 هدفًا خلال 53 مباراة رسمية في مشواره مع فريقه.

وخسر الاتحاد ودية أمس السبت على يد فريق ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 4/1، خلال معسكره التحضيري بالبرتغال.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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