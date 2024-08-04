إحدى مناطق موسم جدة 2024.. «متاهة المرايا» تجربة مثيرة في «سيتي ووك»

جدة – ياسر خليل

جذبت “متاهة المرايا” في “سيتي ووك”، إحدى المناطق الرئيسة في موسم جدة 2024، الذي تتواصل فعالياته تحت شعار” من جديد” مختلف الأعمار؛ للاستمتاع بتجربة مثيرة بين الخوف والغموض.

ويخوض الشباب والكبار تجربة رعب ممتعة داخل متاهة من المرايا يرتفع معها الأدرينالين والحماس؛ ليصل أعلى مستوى في تحد من نوع خاص يجمع بين المتعة والرعب والتحدي. وتنتشر المرايا في كل مكان مع مؤثرات صوتية وضوئية تحفز الأطفال والكبار على تحدي الخروج من مكان مليء بالألواح العملاقة المتشابهة، التي تظهر صورهم في كل مكان، وتدعوهم للبحث عن الخروج منها، مستخدمين ذكاءهم وسرعة بديهتهم.

داخل “متاهة المرايا” تُسمع أصوات الأطفال والشباب وهم ينادون بعضهم البعض في سبيل الوصول إلى طريق للخروج، بل إن البعض يجدها فرصة للتحدى من خلال جولات منافسة لمن الأسرع في الفوز بالتحدى. وإلى جانب التصميم الأنيق، يبرز توزيع الإضاءة الطبيعية داخل المتاهة، التي صممت وفق شروط صحية، وآمنة للاستخدام من قبل كافة الأعمار، بحيث لا تؤذي من يصطدم بها، أو تنكسر.

وتمثّل” متاهة المرايا” في سيتي ووك تجربة مشوقة وفريدة من نوعها؛ إذ تستقبل زوار موسم جدة 2024 بفنونها البصرية المشوقة، التي تختبر حواس الزائر ونظره منذ لحظة دخوله للمتاهة حتى خروجه. وتبدأ تجربة “متاهة المرايا”، وهي إحدى التجارب التفاعلية لمحبي المغامرة داخل منطقة سيتي ووك بدخول الزائر إلى مبنى من المرايا، ومن ثم التجول بداخلها والاستمتاع بفن الخداع البصري الناتج عنها. وتعد” متاهة المرايا” مقصدًا ترفيهيًا لأفراد العائلة في سيتي ووك جدة؛ إذ تعتمد على سرعة البديهة لدى الصغار والكبار، وتوجيه أدوات الإدراك الفطرية للخروج من المتاهة.