“كبدك” تواصل المعارض التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبدي الفيروسي

البلاد : متابعات

تواصل جمعية كبدك فعاليات المعارض التوعوي بمناسبة ⁧‫اليوم العالمي لالتهاب الكبدي الفيروسي ⁩ الذي أقيم في سبع مناطق (الرياض، القصيم، المدينة المنورة، الدمام، الباحة، الجوف، حائل) وبدأت الفعاليات من يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر يوليو الماضي ولمدة عشرين يوماً تخللها العديد من المعارض التوعوية والتثقيفية علاوة على خدمة الكشف المبكر لفيروس (c) و (B).

وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم – رئيس مجلس الإدارة قد دشّن بالإمارة فعاليات ” العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي”، تحت شعار حان الوقت.

‏‎ واطّلع على المعرض المصاحب للفعاليات التي تنظمها الجمعية السعودية الخيرية لأمراض الكبد الذي احتوى على التوعية عن أمراض الكبد وأنواعها وطرق التعامل مع المرض والوقاية منه، مستمعاً لشرح من مدير عام الجمعية الأستاذ مطلق الخمعلي. ‎حيث أظهرت عدد المستفيدين من البرنامج بلغ أكثر من (100)ألف مستفيد و (11) حالة زراعة كبد، مشيراً إلى أن الجمعية عملت على التوسع في البرامج التوعوية والتثقيفية بكافة مناطق المملكة. وبارك سموه انطلاقة فعاليات اليوم العالمي لالتهاب الكبدي الفيروسي، مشيداً بالبرامج التوعوية والتثقيفية التي تنفذها الجمعية خلال الفعاليات، بالتعاون مع الجهات الحكومية؛ لتفعيل الأدوار التوعوية والعلاجية، لافتاً إلى الدور الذي تقوم به الجمعية على مستوى المملكة من خلال دعم المرضى ومساندتهم وتقديم الدعم العلاجي والاجتماعي ومساعدة مرضى الكبد صحياً واجتماعياً ونفسياً وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين والمقيمين،

من جانبه كشف نائب رئيس الجمعية الدكتور راشد أباالخيل أن الفعاليات الهدف منها رفع الوعي والتثقيف للمتلقي من خلال البرامج التي أقيمت في أكثر من منطقة فضلاً عن الفحص الاستباقي لهدف الاطمئنان على الجميع، وشارك في فعاليات الرياض عضو الجمعية الدكتور عمر بن سليمان العجاجي، التي أقيمت في أربع مواقع، وأشاد بالحضور الكبير من الزور، وقال أن ذلك يُثلج الصدر وأثنى على الجهود المقدمة وقدم العديد من الجوائز للزوار.