كأس العالم للرياضات الإلكترونية| الفريق السويدي Alliance يتصدر المجموعة الثانية في بطولة أبيكس

ليجيندز

الرياض – هاني البشر

أقيمت مساء أمس الجمعة منافسات المجموعة الثانية من بطولة Apex Legends ضمن الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والمقامة على مسرح stc أرينا في بوليفارد رياض سيتي. ونجح الفريق السويدي Alliance في تصدر جدول ترتيب المجموعة بإحرازه 107 نقاط بعد 10 جولات.

وجاء في المركز الثاني الفريق البريطاني EXO Clan برصيد 88 نقطة، متقدمًا على الفريق الأمريكي Elev8 Gaming الذي حلّ في المركز الثالث برصيد 81 نقطة. وبعد ختام منافسات مرحلة المجموعات في البطولة، انتقلت الفرق أصحاب المراكز ال9 الأولى من المجموعتين إلى مرحلة النهائيات مباشرة. في حين انتقلت الفرق التي جاءت في المركز ال10 حتى ال19 إلى مرحلة الفرصة الأخيرة حيث سيتأهل فقط أصحاب المركزين الأول والثاني إلى مرحلة النهائيات.

وفي بطولة Rainbow Six Siege، لعبت مواجهات مرحلة الدور ربع النهائي في Qiddiya أرينا، التي شهدت تفوق فريق Team Liquid على فريق DarkZero بنتيجة 2-1، ليواجه في الدور نصف النهائي فريق w7m esports الذي تغلب على فريق Bleed Esports بنتيجة 2-0.

وفي الجانب الآخر تمكّن فريق Team FURIA من حجز مقعده في نفس الدور بعد تجاوزه لفريق Spacestation في المواجهة التي جمعتهما بنتيجة 2-1، وسيكون خصمه في المواجهة المرتقبة فريق Team BDS الذي عاد في النتيجة بعد تأخره أمام فريق FaZe Clan ليحسم التأهل بنتيجة 2-1.

وأقيمت في نفس اليوم منافسات مرحلة المجموعات في بطولة Honor of Kings، حيث استكملت المواجهات في المجموعتين الأولى والثانية، ونتج عنها تأهل فرق LGD Gaming MY، و Weibo Gaming MY، و Team Secret، و KPL Dream Team، لمرحلة النهائيات التي سيتحدد بقية أطرافها اليوم مع تأهل فريقين إضافيين من كل مجموعة.

وتستمر المنافسات في جميع البطولات اليوم السبت مع اقتراب تحديد الأبطال في اليوم الذي يليه، حيث سيتم تتويج 3 فرق بالألقاب، وتقديم جوائز مالية تتجاوز قيمتها الإجمالية 7 ملايين دولار.