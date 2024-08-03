تولو ينهي مشاركته الأولمبية الأولى.. وآل حزام في القفز بالعصا اليوم السبت

الرياض – هاني البشر

أنهى لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، الرامي محمد تولو، مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثون “باريس 2024″، عقب نيله المركز الخامس عشر في جدول الترتيب العام لمسابقة رمي الجلة التي جرت فعالياتها أمس الجمعة على استاد “دو فرانس” بالعاصمة الفرنسية باريس.

وجاء نيل تولو للمركز الـ15 بعد أن رمى لمسافة 20.63م في المحاولة الأولى، و 20.65م في المحاولة الثالثة، وهما الرقمان اللذان لم يؤهلانه لنهائي المسابقة الذي يقام اليوم السبت.

ويدشن اللاعب السعودي الواثب حسين آل حزام، مشاركته الأولى بالدورة الأولمبية، في مسابقة القفز بالعصا، عند الحادية عشرة من صباح اليوم السبت بتوقيت المملكة، العاشرة صباحاً بتوقيت فرنسا، ضمن مسابقات أم الألعاب.

ويتواجد آل حزام، في التصفية الثانية للمسابقة، التي تضم إلى جانبه 15 واثبا من أصل 31 لاعبا مقسمين على مجموعتين، حيث سيضمن الذي يقفز لمسافة 5.80م التأهل إلى النهائي مباشرة، أو أصحاب المراكز الـ12 الأولى في ترتيب أعلى القفزات إذا كانت جميعها دون المسافة المحددة.

ويأتي رقم آل حزام الشخصي (5.70م) عام 2018م، في المركز الرابع عشر مكرر لأعلى القفزات في مجموعته، في حين تأتي قفزته الأعلى للعام الحالي 5.62م في المركز الخامس عشر في الترتيب العام للمجموعة.

وتضم مجموعة آل حزام عددا من أبرز لاعبي القفز بالزانة على مستوى العالم، في مقدمتهم الأمريكي “كريستوفر نيسلون” صاحب فضية أولمبياد “طوكيو 2020” الذي يتربع على جدول ترتيب أعلى القفزات على المستوى الشخصي وهذا العام، بـ6.05م و 6.00م تتابعاً.