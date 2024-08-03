الرياضة انطلاق منافسات دوري المملكة لكرة القدم للصم

البلاد- جدة

أقيمت امس الجمعة منافسات الجولة الأولى في دوري المملكة لكرة القدم للصم الذي ينظمه الاتحاد السعودي لرياضة الصم على ملعب عرقه بمدينة الرياض بمشاركة 6 فرق من أندية ومراكز الصم بالمملكة وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين ضمت الأولى فرق “جدة، الرياض، آبها” فيما ضمت المجموعة الثانية “مكة، الطائف، حائل”. وحقق فريق جدة الفوز على فريق أبها بنتيجة 5 مقابل 2 في أولى مباريات المجموعة الأولى، بينما حقق فريق حائل الفوز على فريق مكة بنتيجة 4 دون مقابل في أولى مباريات المجموعة الثانية. وتقام اليوم السبت الجولة الثانية للمجموعة الأولى ويلتقي فريقا الرياض وأبها عند السابعة مساء على ملعب عرقة بينما تقام مواجهة الجولة الثانية في المجموعة الثانية يوم الاحد ويلتقي فريقا الطائف وحائل عند السابعة مساء على ملعب عرقة.