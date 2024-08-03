” الجوهر ” يبهر الحضور في في حفلة الأول بموسم جدة 2024

جدة – البلاد

أحيا الفنان القدير عبادي الجوهر حفلاً غنائيا ، مساء أمس الجمعة ، حيث أطل على جمهوره في حفله الأول في “عبادي الجوهر أرينا”، ضمن حفلات موسم جدة 2024 برعاية الهيئة العامة للترفيه GEA وبتنظيم شركة بنش مارك .

وقدم ” الجوهر ” باقة متنوعة من أعماله الغنائية بقيادة المايسترو الكبير أمير عبدالمجيد و الأوركسترا الموسيقية ، و من ضمن أغاني الحفل أغنية ” حبر و ورق ” و أغنية ” كفاك غرور ” ، كما أدى الجوهر أغنية ” على المهياف ” التي لم تؤدى على المسرح منذ عقود ، فتفاعل الحضور بشكل كبير مع هذه المفاجأة .

و شهد ختام الحفلة ظهور حفيد الفنان عبادي الجوهر على خشبة المسرح ليقف برفقته قبل أن يودع الجمهور الحاضر الذي صفق بحرارة لهذه الليلة الكبيرة .

في تصريح له عقب الحفل، أشاد عبادي الجوهر بجمهور جدة، واصفًا إياه بأنه “من الجماهير الراقية والرائعة”، مما يعكس تقديره الكبير لمحبيه في جدة .