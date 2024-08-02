التكنولوجيا

249 مليون دولار خسائر “سناب شات” في 3 أشهر

نرمين عباسaccess_time27 / محرم / 1446 هـ       2 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
nermin abbas

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