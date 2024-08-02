177 مليون ساعة مشاهدة وأكثر من مليون زائر.. كأس العالم للرياضات الإلكترونية يحطم الأرقام القياسية

الرياض – هاني البشر

سطّرت المملكة العربية السعودية فصلاً جديداً في تاريخها الرياضي مع انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أكبر حدث في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث تركت بصمة واضحة في المشهد الرياضي العالمي، وأثبتت أن مستقبل هذه الرياضة واعد ومزدهر محليًا ودوليًا.

وأعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، عن تحقيق إجمالي 177.5 مليون ساعة مشاهدة خلال الأسابيع الأربعة الأولى، مع تسجيل مستويات مشاهدة قياسية في عدة بطولات. كما شهدت البطولة توزيع 16.5 مليون دولار من إجمالي جوائز البطولة البالغة 60 مليون دولار على 9 من أصل 22 بطولة. بالإضافة إلى ذلك، استقطبت منافسات الحدث العالمي أكثر من مليون زائر خلال النصف الأول ببوليفارد رياض سيتي في العاصمة السعودية الرياض.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “انطلقت رحلتنا بتطلع كبير إلى كتابة فصل جديد في تاريخ الرياضات الإلكترونية، فهدفنا كان تنظيم حدث عالمي يجمع نخبة الألعاب واللاعبين والأندية، ويستقطب اهتمام الجماهير الدولية، مستغلين قاعدة جماهيرية عريضة تتجاوز 3.4 مليار لاعب حول العالم”.

وأضاف: “نشعر بفخر كبير بتحقيق هذه الإنجازات غير المسبوقة هنا في الرياض، إذ تجاوز عدد مشاهدي البطولة مئات الملايين حول العالم، واستقبلنا أكثر من مليون زائر في موقع إقامة الحدث، محطمين بذلك جميع الأرقام القياسية في عالم الرياضات الإلكترونية لعام 2024. كما تجاوزت الجوائز المالية المُقدمة حتى الآن مبلغ 16 مليون دولار، وما زال هناك المزيد في بقية البطولات بالإضافة إلى الجائزة الكبرى لأفضل الأندية مع ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية والبالغة 20 مليون دولار.”

* أرقام قياسية للمشاهدات وحضور مذهل على منصات التواصل الاجتماعي

خلال الأسابيع الأربعة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، سجلت لعبة Mobile Legends: Bang Bang أعلى نسبة مشاهدة على الإطلاق، بحوالي 2.4 مليون مُشاهد، وهو الرقم الأكبر لأي بطولة MLBB في عام 2024. كما حققت MLBB Invitational للسيدات نجاحاً ملحوظاً، حيث سجلت 2.5 مليون ساعة مُشاهدة خلال إجمالي ساعات البث البالغة 34 ساعة، بلغت في ذروتها 265,117 مُشاهد في نفس الوقت، مما يجعلها رابع أكثر البطولات مشاهدة في تاريخ الرياضات الإلكترونية للسيدات. وبالمجمل، تجاوزت ألعاب الهاتف المحمول توقعات المشاهدة في البطولة، حيث جذبت لعبة Free Fire أكثر من 441,000 مُشاهد تزامنًا في ذروة منافساتها.

وأظهرت البطولات متعددة اللاعبين عبر الإنترنت إقبالاً رائعاً، حيث سجلت أرقاماً قياسية في المشاهدة خلال منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وتصدرت Dota 2 قائمة البطولات الأكثر مشاهدة لهذا العام، مع 55 مليون ساعة مشاهدة. بينما سجلت League of Legends أكبر نسبة مشاهدة لبطولة ينظمها طرف ثالث في العقد الماضي، مع 53 مليون ساعة مُشاهدة و3.4 مليون مُشاهد حول العالم في ذروة المنافسات (بما في ذلك الصين).

وشهدت كأس العالم للرياضات الإلكترونية مشاركة بارزة وتفاعلاً كبيراً من قبل المعجبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلت حساباتها مجتمعة أكثر من 1 مليار انطباع، و270 مليون مُشاهدة لمقاطع الفيديو، و58 مليون تفاعل، ما يعكس الصدى الواسع للبطولة داخل مجتمع الرياضات الإلكترونية العالمي وخارجه.

* إقبال استثنائي

خلال النصف الأول من البطولة، استمتع أكثر من مليون زائر بالمنافسات المميزة في بوليفارد رياض سيتي. وجذبت مناطق فعاليات الحدث وحدها 289,000 زائر، في حين تم بيع أكثر من 60,000 تذكرة لمنافسات الرياضات الإلكترونية حتى الآن، مع تبقي أقل من 3,000 تذكرة فقط لحضور منافسات الأسابيع الأربعة الأخيرة وبطولاتها المنتظرة. كما نفدت تذاكر فئة EWC Day Pass بالكامل طوال فترة الحدث العالمي، وتم حجز جميع تذاكر منطقتي الفرق السعودية POWR Villa وFalcons HQ بالكامل حتى 17 أغسطس.

وشهدت منافسات الأسبوع الثالث حضوراً لافتاً لنجمي كرة القدم الدوليين نيمار وديوغو جوتا، المعروفين بشغفهما بالرياضات الإلكترونية. واستمتع كلا النجمين بأجواء الحماس والإثارة خلال بطولة Counter Strike 2، وسط حضور جماهيري مذهل. وتعكس هذه الزيارة الخاصة التقاطع بين عالم الرياضات التقليدية والرياضات الإلكترونية، ما يوضّح الاهتمام المتزايد بالألعاب الإلكترونية من قبل المجتمعات الرياضية الأخرى.

وبهذا الصدد، صرّح جوتا: “يسرني التواجد في افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية، إنها حقاً تجربة مدهشة. تجاوزت هذه البطولة كل توقعاتي من حيث التنظيم والتنفيذ. كما أن الجهد المبذول لإنجاحها يضع معياراً جديداً لبطولات الرياضات الإلكترونية العالمية”.

وأضاف: “لطالما آمنت بإمكانات الرياضات الإلكترونية، حتى قبل إنشاء فريقي الخاص، وكأس العالم للرياضات الإلكترونية هي دليل على التطور السريع في هذا المجال. وتُمثّل هذه البطولات والاستثمارات في البنية التحتية عاملاً حاسماً لنمو الرياضات الإلكترونية والوصول إلى جمهور أوسع. وأتطلع لرؤية كيف ستواصل كأس العالم للرياضات الإلكترونية كتابة التاريخ ورفع مستوى التنافس في الألعاب الإلكترونية إلى آفاق جديدة كلياً.”

* جوائز تاريخية غير مسبوقة

قدمت كأس العالم للرياضات الإلكترونية حتى الآن 16.5 مليون دولار من الجوائز في تسع بطولات، بالإضافة إلى 450,000 دولار كجوائز لأفضل اللاعبين في تلك البطولات. وخلال الأسابيع الأربعة الأخيرة من المنافسة، سيتم توزيع أكثر من 44 مليون دولار من الجوائز المالية لتغطية البطولات الـ 13 المتبقية، بما في ذلك جوائز الأندية الأفضل في الحدث العالمي.

وحالياً، يتصدر فريق Team Falcons جدول الترتيب العالم لكأس العالم للأندية للرياضات الإلكترونية برصيد 3500 نقطة، متقدماً بفارق 2330 نقطة عن Team Liquid صاحب المركز الثاني. ويقدم الحدث مجموعة جوائز قياسية بقيمة 20 مليون دولار، يتم تقدميها لأفضل 16 نادياً بناءً على أدائهم خلال المنافسات. وفي ختام الحدث، سيتم تتويج النادي صاحب المركز الأول بلقب أول بطل لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وشهدت الأسابيع الأربعة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية الكثير من المواجهات التنافسية واللحظات الحاسمة، بمشاركة نخبة الفرق واللاعبين العالميين وحضور جماهيري مذهل. وتفوق فريق Smart Omega Empress على فريق Vitality الشهير في بطولة Mobile Legends: Bang Bang Women’s Invitational للسيدات، والتي حطمت الرقم القياسي بجوائزها البالغة 500,000 دولار، كأكبر مجموع جوائز في تاريخ بطولات الرياضات الإلكترونية للسيدات.

أما في بطولة Overwatch 2، تألق فريق Crazy Raccoon بفوزه بـ 15 من أصل 17 خريطة تم لعبها، ليحصل على اللقب والجائزة الأولى البالغة 400,000 دولار. وفي League of Legends، قاد النجم العالمي Faker فريقه T1 حامل لقب بطل العالم لتحقيق فوز رائع بنتيجة 3-1 على فريق Top Esports، مضيفاً بذلك إنجازاً جديداً إلى مسيرته الحافلة بالنجاحات.

* عطلة نهاية أسبوع ختامية

ستُقام أكبر عطلة نهاية أسبوع في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في الفترة من 24 إلى 25 أغسطس مع اقتراب ختام النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

ويُكرّم حفل جوائز الرياضات الإلكترونية لعام 2024 أفضل الشخصيات والأندية والرياضيين والألعاب الإلكترونية وصُنّاع المحتوى من جميع أنحاء العالم، وذلك يوم 24 أغسطس. وتتضمن فعالياته، تكريم الشخصيات البارزة، وقرية الرياضات الإلكترونية، بالإضافة لحفل توزيع الجوائز الذي شاهده أكثر من 22 مليون مُشاهد العام الماضي.

وفي 24 أغسطس أيضاً، تنطلق النسخة الثانية من مؤتمر الرياضة العالمية الجديد (NGSC) الذي يُعقد على مدار يومين، حيث يجمع رواد عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية والأعمال والرياضة والترفيه تحت عنوان “مستقبل ثقافة المشجعين”. ويتناول المؤتمر تأثير ثقافة المشجعين على تخطيط الأعمال وصناعة المحتوى والملكية الفكرية والحقوق الإعلامية وأساليب التسويق المبتكرة وكيفية بناء مجتمعات نابضة بالحياة. وتشمل قائمة المتحدثين حتى الآن: صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، ورالف رايشرت، وماغنوس كارلسن، وتوشيموتو ميتومو، وجريج نورمان، ومايا روجرز، وآر جي كاتلر، والدكتور سونغ يي يون، والسير ليونارد بلافاتنيك، وجو مارش.

وتختتم نهاية الأسبوع يوم 25 أغسطس مع تتويج أول بطل لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وحصوله على حصته من مجموع جوائز بطولة الأندية البالغة 20 مليون دولار. وعقب ذلك، يشهد الحفل الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية أمسية مميزة تجمع الأندية واللاعبين والمشجعين في لحظات ساحرة تشمل عروضًا للألعاب النارية وحفلات موسيقية.