محافظ جدة يتوّج الفائزين ببطولة موسم جدة للشطرنج

متابعة – هاني البشر

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، توّجَ صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم، الفائزين في بطولة موسم جدة للشطرنج، التي نظمتها جمعية كتايا تحت إشراف فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة ، وبحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالعزيز بن عبود، وذلك بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

شارك في البطولة 100 لاعب من 13 دولة، من بينهم 70 لاعباً مصنفاً دولياً، و 30 لاعباً هاوياً، وأقيمت البطولة بنظام سويسري مفتوح من سبع جولات، وزمن تفكير عشر دقائق مع إضافة خمس ثوان للاعبين مع كل نقلة، وبلغت جوائز البطولة 60 ألف ريال، حيث تُوّج اللاعب هشام عبدالرحمن بكأس البطولة إضافة إلى مبلغ 30 ألف ريال بعد تحقيقه المركز الأول، بينما حل اللاعب عمار سدراني ثانياً وحصل على مبلغ 20 ألف ريال فيما حقق اللاعب محمد حدوش المركز الثالث وحصل على مبلغ 10 آلاف ريال.

تأتي هذه البطولة ضمن فعاليات موسم جدة 2024 المقام تحت شعار “من جديد” في إطار تفعيل الرياضات الذهنية للمساهمة في تطوير مهارات التفكير وبناء بيئة رياضية جاذبة تهدف لتعزيز السياحة المحلية، وجذب الزوار، وتقديم تجربة ترفيهية مميزة، حيث يعمل “موسم جدة 2024” على استثمار كل مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية؛ بهدف تنويع الخيارات أمام سواح وزوار مدينة جدة.