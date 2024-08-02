طريقة عمل كيكة الكاكاو باللوز

الكاكاو واللوز من المكونات الرائعة المضادة للأكسدة كما أنها غنية بالمواد المفيدة للجسم

المقادير اللازمة

2 كوب دقيق

نصف كوب كاكاو غامق

6 حبات بيض

كوب وربع سكر

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

ربع ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب زيت

ربع كوب ماء مغلي

لوز مجروش

طريقة العمل

يخفق البيض والملح مع اضافة السكر بالتدريج حتي يتضاعف حجمه

يضاف له الفانيليا ويخفق

يقلب الدقيق والكاكاو والبيكينج بودر معاً

يضاف للبيض الماء ويخفق جيداً

يضاف لهم مزيج الدقيق ويقلب برفق

ثم يضاف لهم الزيت ويخفق

يصب الخليط في صينية مبطنه

تخبز الكيكة في فرن مسخن مسبقًا 180 درجة لمدة 35-45 دقيقة

تخرج وتترك لتبردثم تغطي بصوص الشوكولاتة واللوز

وتقدم