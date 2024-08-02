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طريقة عمل كيكة الكاكاو باللوز

نيفين عباسaccess_time27 / محرم / 1446 هـ       2 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الكاكاو واللوز من المكونات الرائعة المضادة للأكسدة كما أنها غنية بالمواد المفيدة للجسم

المقادير اللازمة

2 كوب دقيق
نصف كوب كاكاو غامق
6 حبات بيض
كوب وربع سكر
ملعقة كبيرة بيكينج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
ربع ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب زيت
ربع كوب ماء مغلي
لوز مجروش

طريقة العمل

يخفق البيض والملح مع اضافة السكر بالتدريج حتي يتضاعف حجمه
يضاف له الفانيليا ويخفق
يقلب الدقيق والكاكاو والبيكينج بودر معاً
يضاف للبيض الماء ويخفق جيداً
يضاف لهم مزيج الدقيق ويقلب برفق
ثم يضاف لهم الزيت ويخفق
يصب الخليط في صينية مبطنه
تخبز الكيكة في فرن مسخن مسبقًا 180 درجة لمدة 35-45 دقيقة
تخرج وتترك لتبردثم تغطي بصوص الشوكولاتة واللوز
وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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