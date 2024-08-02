المرأه صحة و عافية

طريقة عمل تارت التين بالحشو الكريمي

نيفين عباسaccess_time27 / محرم / 1446 هـ       2 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة صيفية مميزة

المقادير اللازمة

للتارت
كوب ونصف دقيق
100 جرام زبدة مكعبات باردة
ربع كوب ماء مثلج
رشة ملح

للحشو الكريمي
250 جرام جبن ريكوتا
نصف كوب كريمة خفق
نصف كوب سكر بودرة
تين طازج مقطع للوجه
مربي تين

طريقة العمل

التارت
يقلب الدقيق والملح
يوضع الزبدة وتفرك في الدقيق
توضع الماء وتقلب حتي نحصل علي عجينة بدون عجنها فترة طويلة
تفرد في قال تارت
تخبز في فرن متوسط الحرارة بعد وضع ورق زبدة عليها مع القليل من الحبوب
تترك بالفرن 180 درجة لمدة 20 دقيقة
تخرج من الفرن ويرفع ورق الزبدة والحبوب
توضع مرة اخري 5 دقائق بالفرن حتي تنضج وتتحمر
تخرج من الفرن
تدهن وهي ساخنة بمربي التين
ثم تترك لتبرد
تخفق الجبنة والكريمة والسكر معاً
يحشي قالب التارت بالخليط بعد ان يبرد تماماً
تزين بحبات التين وتترك بالثلاجة لتبرد تماماً
ثم تخرج وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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