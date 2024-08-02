طريقة عمل اصابع البقلاوة بالفستق وسيرب ماء الزهر

وصفة حلوي تركية مميزة

المقادير اللازمة

لفة من عجينة الفيلو او البقلاوة

4 كوب فستق مفروم ناعم

سمن

2 كوب سكر

كوب ماء

عصير حبة ليمون

ربع كوب ماء الزهر

طريقة العمل

في قدر يوضع السكر والماء وعصير الليمون ويرفع علي النار 10 دقائق

يرفع عن النار ويضاف له ماء الزهر ويقلب ويترك ليبرد قليلًا

تفرد طبقة من عجينة البقلاوة

تدهن بالسمن جيداً

ثم تغطي بطبقة من الفستق

يوضع اعلاها طبقة من عجينة البقلاوة

ثم تغطي مرة اخري بالسمن والفستق

تكرر العملية حتي نحصل علي 4 طبقات

ترص الأصابع في صينية

ثم تقطع بحسب الرغبة بشكل مستطيل

تخبز في فرن مسخن مسبقًا حتي تصبح ذهبية

تخرج وتسقي بالسيرب وتقدم دافئة