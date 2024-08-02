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طريقة عمل اصابع البقلاوة بالفستق وسيرب ماء الزهر

نيفين عباسaccess_time27 / محرم / 1446 هـ       2 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة حلوي تركية مميزة

المقادير اللازمة

لفة من عجينة الفيلو او البقلاوة
4 كوب فستق مفروم ناعم
سمن
2 كوب سكر
كوب ماء
عصير حبة ليمون
ربع كوب ماء الزهر

طريقة العمل

في قدر يوضع السكر والماء وعصير الليمون ويرفع علي النار 10 دقائق
يرفع عن النار ويضاف له ماء الزهر ويقلب ويترك ليبرد قليلًا
تفرد طبقة من عجينة البقلاوة
تدهن بالسمن جيداً
ثم تغطي بطبقة من الفستق
يوضع اعلاها طبقة من عجينة البقلاوة
ثم تغطي مرة اخري بالسمن والفستق
تكرر العملية حتي نحصل علي 4 طبقات
ترص الأصابع في صينية
ثم تقطع بحسب الرغبة بشكل مستطيل
تخبز في فرن مسخن مسبقًا حتي تصبح ذهبية
تخرج وتسقي بالسيرب وتقدم دافئة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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