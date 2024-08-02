بموجب تحقيق مكتمل الأركان.. لقب كأس السعودية 2020 يذهب إلى الفرس “ميدنايت بيسو” بعد بُطلان نتيجة الجواد “ماكسيموم سيكوريتي”

الرياض – محمد الجليحي

أعلنت لجنة التحكيم المستقلة، المكلفة من قبل نادي سباقات الخيل بالنظر في وقائع النسخة الأولى من كأس السعودية 2020، بُطلان نتيجة الجواد “ماكسيموم سيكوريتي” الذي حل أولا بالسباق الأغلى عالميا، والإعلان عن فوز الفرس “ميدنايت بيسو” بالكأس.

وأقيم الشوط الأول من نوعه مساء السبت الموافق 29 فبراير 2020، على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، لكن إدارة نادي سباقات الخيل أعلنت حجب النتيجة لحين البت في القضايا التي كانت تلاحق الجواد في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل قدومه إلى المملكة ومشاركته في السباق.

وقررت لجنة التحكيم التي عقدت جلساتها في الرياض يومي 22 و23 مايو 2024، ثبوت الاتهامات الموجهة إلى جيسون سيرفيس(JCSA v SERVIS Charges)، مدرب الجواد “ماكسيموم سيكيورتي”، ووقوعه تحت طائلة العقوبات.



وذكرت اللجنة أنه تم إخطار المدرب سيرفيس للحضور شخصيًا أو عن بعد أو من خلال ممثله القانوني، ولكنه اختار ألا يفعل، حيث تقرر حظره من المشاركة في سباقات الخيل بالمملكة العربية السعودية، مدى الحياة.

وفيما يتعلق بالجواد “ماكسيموم سيكوريتي” والشوط، قررت اللجنة تعديل المراكز في النتيجة بما يُظهر بُطلان نتيجة الجواد “ماكسيموم سيكوريتي”، وإعادة توزيع الجوائز المالية للشوط وفقاً لذلك، حيث أصبح المركز الأول لـ “ميدنايت بيسو”، والمركز الثاني لـ “بن بطل”، والمركز الثالث ذهب إلى “موتشو غستو”.

وحلّت الجياد: “تاسيتوس” و”قولد دريم”، و”كريسوبيريل”، و”إم جيه جاك”، و”ماجيك وند”، و”قرونكوسكي”، و”مكينزي”، و”قريت سكوت”، و”نورث أمريكا”، و”كابيزانو”، في المراكز من الرابع إلى الثالث عشر على الترتيب.

وفي هذا الصدد، أكد نادي سباقات الخيل، التزامه بقرار لجنة التحيكم، حيث إن الاتهامات المؤثِّرة على نتيجة شوط كأس السعودية 2020، حُسمت الآن بموجب تحقيق مكتمل الأركان، وعقب اكتمال الإجراءات الانضباطية الشاملة.

وتابع النادي: “بعد طي صفحة هذا الموضوع، نتطلع لمواصلة التحضير لكأس السعودية 2025، وانعقاد مؤتمر السباقات الآسيوية 2026”.

من جهتها، تقدمت إدارة نادي سباقات الخيل بالتهنئة إلى ملاك الفرس “ميدنايت بيسو” التي أصبحت الفرس الوحيدة الفائزة بكأس السعودية حتى الآن.