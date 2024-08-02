الرياضة الاتحاد يقترب من الإعلان عن صفقة رايكوفيتش

البلاد- جدة اقترب نادي الاتحاد من الاعلان رسميًا عن صفقة انضمام الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس ريال مايوركا الإسباني، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية. ونشرت منصة Esports IB3، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، مقطع فيديو للصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى ريال مايوركا الإسباني، وهو يستعد للسفر إلى البرتغال للانضمام إلى معسكر الاتحاد. ويرغب الاتحاد في تعويض رحيل حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي من خلال إتمام التعاقد مع الحارس الصربي. ويواصل الاتحاد استعداداته لانطلاق الموسم الكروي الجديد بمواجهة الخلود في الثاني عشر من أغسطس المقبل.