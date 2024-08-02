الرياضة

الاتحاد يقترب من الإعلان عن صفقة رايكوفيتش

صحيفة البلادaccess_time27 / محرم / 1446 هـ       2 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

اقترب نادي الاتحاد من الاعلان رسميًا عن صفقة انضمام الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس ريال مايوركا الإسباني، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت منصة Esports IB3، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، مقطع فيديو للصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى ريال مايوركا الإسباني، وهو يستعد للسفر إلى البرتغال للانضمام إلى معسكر الاتحاد.

ويرغب الاتحاد في تعويض رحيل حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي من خلال إتمام التعاقد مع الحارس الصربي.

ويواصل الاتحاد استعداداته لانطلاق الموسم الكروي الجديد بمواجهة الخلود في الثاني عشر من أغسطس المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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