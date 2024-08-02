الرياضة

أولمبياد باريس 2024| منتخب مصر يعبر باراجواي ويتأهل لنصف النهائي

صحيفة البلادaccess_time27 / محرم / 1446 هـ       2 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

نجح المنتخب المصري في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في منافسات كرة القدم، ضمن الدورة الأولمبية الصيفية، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس؛ وذلك بعد تغلبه على منتخب باراجواي 4/5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منتخب.

تقدم منتخب باراجواي بهدف دييجو جوميز في الدقيقة 70، قبل أن يسجل إبراهيم عادل هدف التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 86.

وينتظر المنتخب المصري الفائز من مواجهة المنتخب الفرنسي أمام المنتخب الأرجنتيني.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل في وقت سابق اليوم، بعد فوزه على منتخب أمريكا 0/4؛ ليضرب موعدًا مع المنتخب الإسباني في نصف النهائي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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