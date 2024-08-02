أولمبياد باريس 2024| منتخب مصر يعبر باراجواي ويتأهل لنصف النهائي

محمود العوضي- جدة
نجح المنتخب المصري في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في منافسات كرة القدم، ضمن الدورة الأولمبية الصيفية، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس؛ وذلك بعد تغلبه على منتخب باراجواي 4/5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منتخب.
تقدم منتخب باراجواي بهدف دييجو جوميز في الدقيقة 70، قبل أن يسجل إبراهيم عادل هدف التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 86.
وينتظر المنتخب المصري الفائز من مواجهة المنتخب الفرنسي أمام المنتخب الأرجنتيني.
وكان المنتخب المغربي قد تأهل في وقت سابق اليوم، بعد فوزه على منتخب أمريكا 0/4؛ ليضرب موعدًا مع المنتخب الإسباني في نصف النهائي.
⚽️ 🇪🇬🔥 إبراهيم عادل يدرك التعادل لمنتخب مصر في الوقت القاتل#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/6fuGOW21Qm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 2, 2024
المنتخب المصري يصنع التاريخ ويبلغ نصف نهائي منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 🇪🇬🤩#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/QeNMiub3vi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 2, 2024