أولمبياد باريس| المغرب يضرب أمريكا برباعية ويتأهل لنصف النهائي

جدة- محمود العوضي
تأهل المنتخب الأولمبي المغربي إلى الدور قبل النهائي لدورة الألعاب الاوليمبية المقامة حاليًا في باريس، بعد تغلبه على منتخب أمريكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، لينتظر الفائز من لقاء منتخبي إسبانيا واليابان نحو الوصول إلى المباراة النهائية المقرر لها الجمعة المقبل.
انتهى الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف نظيف أحرزه سفيان رحيمي من ركلة جزاء في الدقيقة 28.
وفي الدقيقة 63 سجل أخوماش الهدف الثاني لمنتخب المغرب، وفي الدقيقة 70 أحرز المخضرم أشرف حكيمي الهدف الثالث لمنتخب المغرب.
واختتم المهدي موهوب رباعية المغرب في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع من ركلة جزاء، معلنًا تأهل أسود الأطلس للدور قبل النهائي.
🇲🇦 سفيان رحيمي يهز الشباك الأميريكية من علامة الجزاء#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/0rHwE8j4yH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 2, 2024
حكيمي يبصم على الهدف الثالث لمنتخب المغرب 🦁🇲🇦#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/ghJMDTrqpS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 2, 2024