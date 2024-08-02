الرياضة

أولمبياد باريس| المغرب يضرب أمريكا برباعية ويتأهل لنصف النهائي

صحيفة البلادaccess_time27 / محرم / 1446 هـ       2 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
تأهل المنتخب الأولمبي المغربي إلى الدور قبل النهائي لدورة الألعاب الاوليمبية المقامة حاليًا في باريس، بعد تغلبه على منتخب أمريكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، لينتظر الفائز من لقاء منتخبي إسبانيا واليابان نحو الوصول إلى المباراة النهائية المقرر لها الجمعة المقبل.

انتهى الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف نظيف أحرزه سفيان رحيمي من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 63 سجل أخوماش الهدف الثاني لمنتخب المغرب، وفي الدقيقة 70 أحرز المخضرم أشرف حكيمي الهدف الثالث لمنتخب المغرب.

واختتم المهدي موهوب رباعية المغرب في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع من ركلة جزاء، معلنًا تأهل أسود الأطلس للدور قبل النهائي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *