مركز الملك سلمان يواصل برامجه الإنسانية في العالم.. تقدير فلسطيني للمشاريع والمساعدات الإغاثية السعودية

البلاد – الرياض

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس، معالي وزير الدولة لشؤون الإغاثة بدولة فلسطين الدكتور باسل عبدالرحمن ناصر، ومعالي وزير التنمية الاجتماعية الدكتورة سماح أبو عون حمد، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الآغا.

وذكرت “واس” أن الجانبين بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، ومناقشة مستجدات المشاريع المنفذة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ جراء الأزمة الإنسانية التي تمر به.

وأعرب الوزيران الفلسطينيان عن شكرهما الجزيل للمملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مجمل المساعدات المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الأزمة الراهنة، التي جسدت عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي إطار المشاريع والمساعدات الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة في العديد من دول العالم، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.046 سلة غذائية للفئات الأشد احتياجًا في مديريات المعافر والشمايتين والمواسط بمحافظة تعز في اليمن، استفاد منها 7.322 فردًا بواقع 1.046 أسرة.

كما وزّع المركز 300 سلة غذائية للفئات النازحة في ولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 1.410 أفراد، وذلك لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر به.

ودشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لتركيب الأطراف الصناعية وتقديم العلاج الطبيعي في مدينة الريحانية بالجمهورية التركية، وذلك ضمن برنامج حياة التطوعي السعودي لمساعدة منكوبي الزلازل في سوريا وتركيا.

وفي غينيا، اختتم المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع” نور السعودية” التطوعي وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 6.500 مريض، وتوزيع 1.100 نظارة طبية، وتنفيذ 465 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها بالنجاح التام- ولله الحمد.