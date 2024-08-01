عبادي الجوهر يستعد لإحياء حفل ضخم ضمن فعاليات موسم جدة 2024

جدة -عائشة الشهري

يستعد الفنان القدير عبادي الجوهر لإحياء حفل موسيقي ضخم يوم غد الجمعة 2 أغسطس ، في “عبادي الجوهر أرينا” ضمن فعاليات موسم جدة 2024 برعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وبتنظيم من شركة بنش مارك.

بدأ العمل على بروفات مكثفة لضمان تقديم عرض مميز يليق بجمهور عبادي الجوهر ومحبيه، بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد و الأوركسترا الموسيقية.

كما أعلنت شركة بنش مارك عن نفاد جميع التذاكر بعد يوم واحد من طرح التذاكر، حيث شهد طرح التذاكر تفاعلاً و حماساً كبيراً من محبي عبادي.

و عبر ” الجوهر ” عن سعادته و حماسه للحفل على المسرح، الذي يحمل اسمه، واعداً الجمهور بتقديم ليلة غنائية مميزة.

يذكر أن هذا الحفل هو الأول للفنان في “عبادي الجوهر أرينا”.