الفن

عبادي الجوهر يستعد لإحياء حفل ضخم ضمن فعاليات موسم جدة 2024

صحيفة البلادaccess_time26 / محرم / 1446 هـ       1 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة -عائشة الشهري
يستعد الفنان القدير عبادي الجوهر لإحياء حفل موسيقي ضخم يوم غد الجمعة 2 أغسطس ، في “عبادي الجوهر أرينا” ضمن فعاليات موسم جدة 2024 برعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وبتنظيم من شركة بنش مارك.

بدأ العمل على بروفات مكثفة لضمان تقديم عرض مميز يليق بجمهور عبادي الجوهر ومحبيه، بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد و الأوركسترا الموسيقية.

كما أعلنت شركة بنش مارك عن نفاد جميع التذاكر بعد يوم واحد من طرح التذاكر، حيث شهد طرح التذاكر تفاعلاً و حماساً كبيراً من محبي عبادي.

و عبر ” الجوهر ” عن سعادته و حماسه للحفل على المسرح، الذي يحمل اسمه، واعداً الجمهور بتقديم ليلة غنائية مميزة.

يذكر أن هذا الحفل هو الأول للفنان في “عبادي الجوهر أرينا”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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