الرياضة دي خيا.. مطالبه المالية تقربه من دوري روشن

البلاد- جدة يستهدف عدد من الأندية السعودية الحصول على خدمات الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد السابق، خلال الانتقالات الصيفية. ولم يرتبط دي خيا بعقد مع أي نادٍ، حتى الآن، منذ رحيله عن يونايتد بنهاية عقده، لكن من المتوقع أن يعود للملاعب قريباً. ووفقاً لموقع “تيم توك” الإنجليزي فإن المطالب المالية للحارس صاحب الـ 33 عاماً، هي التي تقف عائقاً في سبيل إتمام اتفاقه على الانضمام لأي نادٍ حتى الآن. وقال الموقع: إن دي خيا يتوقع أن يحصل على عقد بقيمة 4.2 إلى 5 ملايين جنيه إسترليني، ما يمنحه راتباً أسبوعياً يُقدر بـ 80 إلى 92 ألف جنيه إسترليني. وعلى الرغم من أن هذه القيمة المالية أقل بكثير مما كان يحصل عليه في مانشستر (375 ألف إسترليني أسبوعياً)، إلا أنه يظل عائقاً في سبيل مفاوضات بعض الأندية الإسبانية معه، والتي بدأت تفقد اهتمامها بضم الحارس لأسباب مالية. وأشار الموقع إلى أن الأندية الوحيدة القادرة على المضي قدماً في مفاوضات ضم دي خيا وفق هذه المعطيات المالية، هي الأندية السعودية. وفي حال التوصل لاتفاق مناسب بشأن الراتب، فإن دي خيا قد يحسم قراره بشأن العروض السعودية خلال الأيام المقبلة.